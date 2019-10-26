В Госдуме ответили на несогласие Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал несогласие Украины на возвращение России в ПАСЕ. Об этом пишет RT.
Политик напомнил, что одной из главных ценностей ассамблеи Совета Европы является "право на самоопределение граждан тех или иных территорий". Он подчеркнул, что в 2014 году Крым вернулся в состав России демократическим путем. Жители полуострова сами приняли это решение посредством референдума.
По мнению Новикова, украинские политики идут вразрез с народом, когда фигурируют крымским вопросом и пытаются поставить Россию в невыгодное положение перед европейскими странами.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) - это одно из двух главных уставных ведомств Совета Европы. ПАСЕ является консультативным органом, состоящим из представителей парламентов всех государств-членов.
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Видео: Youtube/ UATV English, RSFSR
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