Первый зампред комитета по международным делам подчеркнул, что она нарушает одну из главных ценностей ПАСЕ.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал несогласие Украины на возвращение России в ПАСЕ. Об этом пишет RT.

Политик напомнил, что одной из главных ценностей ассамблеи Совета Европы является "право на самоопределение граждан тех или иных территорий". Он подчеркнул, что в 2014 году Крым вернулся в состав России демократическим путем. Жители полуострова сами приняли это решение посредством референдума.

По мнению Новикова, украинские политики идут вразрез с народом, когда фигурируют крымским вопросом и пытаются поставить Россию в невыгодное положение перед европейскими странами.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) - это одно из двух главных уставных ведомств Совета Европы. ПАСЕ является консультативным органом, состоящим из представителей парламентов всех государств-членов.

Ранее мы писали, что трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров.

Видео: Youtube/ UATV English, RSFSR