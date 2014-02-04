  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Мини-поликлиника" заработала в Красногвардейском районе
Сегодня, 0:00
54
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

"Мини-поликлиника" заработала в Красногвардейском районе

0 0

На территории ЖК "Цветной город" в Красногвардейском районе Петербурга 26 декабря открылся Центр общей врачебной практики. Об этом сообщили в tg-канале "Пресс-сек Красногвардейского".

Площадь медицинского учреждения на улице Пейзажной, 10, составляет более 500 "квадратов", в нем будут обслуживать порядка 6500 человек. В "мини-поликлинике" примут врачи-терапевты и врачи общей практики, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, хирург, невролог, врачи лучевой диагностики и профилактики. 

Для удобства пациентов в Центре доступен терминал электронной очереди. На его экраны выводят текущее расписание приема. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Парголово ввели в эксплуатацию детский сад и две поликлиники.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: красногвардейский район, новая поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии