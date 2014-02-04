"Мини-поликлиника" заработала в Красногвардейском районе

На территории ЖК "Цветной город" в Красногвардейском районе Петербурга 26 декабря открылся Центр общей врачебной практики. Об этом сообщили в tg-канале "Пресс-сек Красногвардейского".

Площадь медицинского учреждения на улице Пейзажной, 10, составляет более 500 "квадратов", в нем будут обслуживать порядка 6500 человек. В "мини-поликлинике" примут врачи-терапевты и врачи общей практики, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, хирург, невролог, врачи лучевой диагностики и профилактики.

Для удобства пациентов в Центре доступен терминал электронной очереди. На его экраны выводят текущее расписание приема.

Ранее мы рассказывали о том, что в Парголово ввели в эксплуатацию детский сад и две поликлиники.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского