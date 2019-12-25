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В Петербурге и Ленобласти анонимный "минер" атаковал восемь больниц
Сегодня, 10:26
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге и Ленобласти анонимный "минер" атаковал восемь больниц

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Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В среду, 22 апреля, стало известно о том, что в Петербурге и Ленобласти анонимный "минер" атаковал восемь больниц. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Неизвестный злоумышленник разослал письма с угрозами по разным учреждениям. "Заминироваными" оказались медучреждения в Калининском, Центральном, Выборгском, Петродворцовом, Адмиралтейском, Всеволожском и Гатчинском районах.

Полицейские проверили все медучреждения и не обнаружили взрывчатки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали трех подозреваемых в обмане пенсионерок.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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