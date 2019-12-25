В Петербурге задержали трех подозреваемых в обмане пенсионерок

Мужчины просили у женщин денег, представляясь родственниками.

В Московском районе Петербурга задержали трех мужчин, подозреваемых в обмане пенсионерок. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, задержанные причастны как минимум к двум обманам. Они звонили пожилым женщинам, представлялись родней, взволнованным голосом рассказывали о проблемах с деньгами и давили на родственные связи. Потерпевшими оказались женщины 83 и 88 лет. Они отдали мошенникам 80 и 100 тысяч соответственно.

В группе подозреваемых оказался 32-летний петербуржец, 27-летний гражданин Узбекистана и его ровесник из Армении. Начиная с 2002 года, петербуржец с периодичностью раз в один-два года получал судимости за грабежи, дважды за мошенничество пытались привлечь его друга из Узбекистана.

У задержанных изъяли телефоны, одежду, банковские карты и 150 тысяч рублей наличными. В настоящий момент проверяется их причастность к другим подобным эпизодам.

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Фото: Piter.TV