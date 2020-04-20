В Петербурге задержали юных мошенников, пытавшихся заработать на очищении квартир от коронавируса

Студенты провалились с преступным планом, постучав в дверь к недоверчивому мужчине.

В прошлую пятницу, 17 апреля, полицейские с поличным задержали двух юношей, подозреваемых в покушении на мошенничество. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, молодые люди переоделись полицейским и медработником и попытались похитить деньги у жильца дома на улице Композиторов.

Как выяснилось, около трех часов дня наряженные 19-летние приятели постучались в случайную квартиру, дверь открыл 30-летний петербуржец. Юноши предложили провести "дезинфекцию" жилища за три тысячи рублей, однако мужчина прогнал горе-коммивояжеров и позвонил в полицию, рассказав о странных людях и их предложении. Прибывшая на место полиция сразу же установила и задержала подозреваемых. Оба горе-мошенника оказались студентами городского вуза, а "костюмы" приобрели в интернете.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, студенты помещены под подписку о невыезде.

Ранее в Петербурге поймали мошенников-домофонщиков, обкрадывавших пенсионеров.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области