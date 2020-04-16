В Петербурге поймали мошенников-домофонщиков, обкрадывавших пенсионеров

Общая сумма ущерба составила порядка 140 тысяч рублей.

Полиция задержала мошенников, обманувших на деньги пять пенсионерок. Мужчины промышляли "установкой домофонов", сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Как предполагает полиция, злоумышленники приходили к пожилым жительницам многоквартирного дома на Богатырском проспекте и представлялись сотрудниками фирмы по установке видеодомофонов. Мужчины заверяли, что в доме необходимо заменить оборудование, и доверчивые пенсионерки отдавали мошенникам средства на новый домофон. Сразу после получения денег злоумышленники исчезали. Жертвами мошенников стали пять пожилых женщин, каждая из них отдала от 10 до 65 тысяч рублей. Общая сумма ущерба от бизнеса злоумышленников, развернувшегося в марте, составила порядка 140 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых в обмане безработных мужчин 32 и 36 лет. Один из них – уроженец Ростовской области, живущий в Петербурге у приятеля-сообщника. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области