В Петербурге главе строительной фирмы перерезали горло

Мужчину с серьезной травмой обнаружили на обочине дороги.

Днем 15 апреля в Приморском районе Петербурга неизвестные перерезали горло генеральному директору одной из строительных фирм, 43-летнему Максиму Р. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчину обнаружили на пересечении Парашютной улицы и дороги на Каменку. Он лежал на обочине. Пострадавшего увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него колото-резаное ранение шеи и повреждение трахеи.

Ведется расследование. Выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV