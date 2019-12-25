11-летний мальчик молотком проломил голову женщине во Всеволожске

Юноша также ограбил пострадавшую, отобрав у нее банковскую карту.

Во вторник, 14 апреля, в полицию Всеволожского района обратилась 58-летняя женщина. Она заявила о нападении на нее 11-летнего мальчика. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Заявительница рассказала, что отправилась в гости к подруге, проживающей во Всеволожске на улице Боровой. Поднявшись на второй этаж, женщина постучала в дверь. Вместо подруги ей открыл юноша с молотком и газовым ключом в руках. Этими предметами он нанес пострадавшей множественные удары по телу и голове, после чего забрал у нее банковскую карту и скрылся.

Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии во Всеволожскую ЦРБ. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей волосистой части головы, перелом теменной кости, закрытый несложный переломом 7 ребра слева.

Подозреваемого в совершении преступления мальчика задержали. Выяснилось, что он сжег карту. После допроса юношу передали матери.

Известно, что семья мальчика состоит на учете в ОДН. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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