"Милан" заинтересован в приобретении Азмуна

Клуб запросил информацию о возможном переезде форварда "Зенита" в Италию.

По информации портала CalcioMercato, нападающий "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун попал в сферу интересов "Милана".

Итальянский клуб запросил у его агента Фали Рамадани информацию о возможном трансфере. Ожидается, что в ближайшее время стороны начнут переговоры о возможном переходе игрока. На данный момент неизвестно, какую сумму готовы предложить в "Милане" за трансфер Азмуна.

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее стало известно, что "Наполи" предлагает за Сердара Азмуна 25 млн евро.

Видео: YouTube / Zenit Football Club