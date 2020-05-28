"Наполи" предлагает за Азмуна 25 млн евро

Сине-бело-голубые хотят получить за форварда больше.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, "Наполи" продолжает борьбу за нападающего "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердара Азмуна.

Итальянский клуб готов предложить сине-бело-голубым 25 миллионов евро за трансфер игрока. Но в "Зените" хотят продать Азмуна минимум за 30 миллионов. Несмотря на это, спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли уверен, что обе стороны смогут договориться о трансфере.

Отметим, что в услугах форварда также заинтересованы "Лацио", "Атлетико" и "Арсенал".

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее Сердар Азмун прокомментировал слухи об интересе "Наполи".

Видео: YouTube / Zenit Football Club