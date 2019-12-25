Азмун прокомментировал слухи об интересе "Наполи" и "Эвертона"

Нападающий "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун в интервью порталу AreaNapoli прокомментировал информацию о возможном переходе в "Наполи" или "Эвертон". По слухам, оба клуба проявляют интерес к игроку и хотят приобрести это в летнее трансферное окно.
Азмун отметил, что на данный момент он вместе с командой ждет возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за эпидемии коронавируса, и не хочет говорить о своем будущем, пока не будет достигнуто окончательное соглашение.
Слухи и новости были всегда, но мне все равно, что пишут в прессе, я просто делаю свою работу. Думаю только о том, чтобы вернуться на поле. С самого начала карьеры я всегда думал только об игре. Будущее непредсказуемо. Приму то, что бог хочет от меня.
Сердар Азмун, нападающий "Зенита"
Отметим, что в услугах форварда также заинтересованы "Лацио", "Атлетико" и "Арсенал".
Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.
Ранее мы писали, что "Наполи" освободит место в составе для Сердара Азмуна.
Фото: fc-zenit.ru
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