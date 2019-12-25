Азмун прокомментировал слухи об интересе "Наполи" и "Эвертона"

В нынешнем сезоне чемпионата России форвард сине-бело-голубых забил 10 голов.

Нападающий "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун в интервью порталу AreaNapoli прокомментировал информацию о возможном переходе в "Наполи" или "Эвертон". По слухам, оба клуба проявляют интерес к игроку и хотят приобрести это в летнее трансферное окно.

Азмун отметил, что на данный момент он вместе с командой ждет возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за эпидемии коронавируса, и не хочет говорить о своем будущем, пока не будет достигнуто окончательное соглашение.

Слухи и новости были всегда, но мне все равно, что пишут в прессе, я просто делаю свою работу. Думаю только о том, чтобы вернуться на поле. С самого начала карьеры я всегда думал только об игре. Будущее непредсказуемо. Приму то, что бог хочет от меня. Сердар Азмун, нападающий "Зенита"

Отметим, что в услугах форварда также заинтересованы "Лацио", "Атлетико" и "Арсенал".

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее мы писали, что "Наполи" освободит место в составе для Сердара Азмуна.

Фото: fc-zenit.ru