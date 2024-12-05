"Милан" представил ретроформу, посвященную 125-летию клуба

Футбольный клуб "Милан" представил ретроформу, посвященную 125-летию с момента своего основания. Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды.
Отмечается, что данный комплект выбрали болельщики "Милана" по итогам голосования. На футболках разместили первую эмблему в истории клуба и логотип маленького дьявола. В этой форме "Милан" сыграет 15 декабря против "Дженоа" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Кроме того, в честь дня основания клуба в продажу будет выпущено всего 1899 экземпляров футболки. Эта цифра отсылает к году образования "Милана".
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Видео: X / AC Milan
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