Минпромторг показал полностью импортозамещенный серийный Superjet

Минпромторг России показал полностью импортозамещенный серийный самолет Superjet. Видеозапись опубликовала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на пассажирских креслах самолета установили подголовники для дополнительного комфорта. За изготовление основных панелей и полок интерьера отвечает компания "Авиационные интерьеры". Кресла для Superjet изготавливали в ОКБ "Аэрокосмические системы".

Новый самолет представят на выставке Wings India 2026 в конце января. Отметим, что в сентябре 2025 года Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8. Испытания прошли в Комсомольске-на-Амуре.

Видео: Минпромторг России