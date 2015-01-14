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Марио Фернандес назвал причину ухода из "Зенита"
Сегодня, 11:50
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Марио Фернандес назвал причину ухода из "Зенита"

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Спортсмену не удалось прийти к соглашению с руководством клуба.

"Зенит" предлагал защитнику Марио Фернандесу остаться в клубе. Спортсмен назвал причину ухода из команды. Об этом футболист рассказал изданию "Чемпионат".

По словам футболиста, ему не удалось прийти к соглашению с руководством клуба. Подробности он раскрывать не стал. 

Напомним, что Фернандес попал в "Зенит" летом прошлого года. Он участвовал в 18 матчах, но  результативными действиями не отметился.

Ранее мы писали, что петербургские спортсмены завоевали 13 наград на Спартакиаде в Барнауле.

Фото: Pxhere

 

Теги: зенит, марио фернандес, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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