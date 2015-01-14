Марио Фернандес назвал причину ухода из "Зенита"

Спортсмену не удалось прийти к соглашению с руководством клуба.

"Зенит" предлагал защитнику Марио Фернандесу остаться в клубе. Спортсмен назвал причину ухода из команды. Об этом футболист рассказал изданию "Чемпионат".

По словам футболиста, ему не удалось прийти к соглашению с руководством клуба. Подробности он раскрывать не стал.

Напомним, что Фернандес попал в "Зенит" летом прошлого года. Он участвовал в 18 матчах, но результативными действиями не отметился.

Ранее мы писали, что петербургские спортсмены завоевали 13 наград на Спартакиаде в Барнауле.

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