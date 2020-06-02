"Милан" подпишет Йовича вместо Азмуна

Основным претендентом на форварда сине-бело-голубых остается "Наполи".

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, итальянский "Милан" включил нападающего "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердара Азмуна в свой шорт-лист.

Однако теперь у клуба появилась новая приоритетная цель. "Милан" хочет подписать сербского нападающего "Реала" Луку Йовича. Это связано с тем, что клуб рискует проиграть конкуренцию за Азмуна "Наполи", который предложил руководству сине-бело-голубых 25 миллионов евро за трансфер иранского игрока.

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее мы писали, что "Милан" заинтересован в приобретении Сердара Азмуна.

Видео: YouTube / Zenit Football Club