Михаил Пиотровский рассказал о национальной стратегии востоковедения

По словам руководителя востоковедение – это уникальная отрасль знаний, наука, основанная на объединении различных культур.

Директор Эрмитажа и руководитель Восточного факультета Санкт-Петербургского университета Михаил Пиотровский в интервью для "Петербургского дневника" поделился своими мыслями о развитии национальной стратегии востоковедения, бесперспективности замены выпускников СПбГУ Google-переводчиком и примерами практики студентов в других странах.

По словам руководителя востоковедение – это уникальная отрасль знаний, наука, основанная на объединении различных культур. Это историко-филологическая дисциплина, в нее включена психология и обязательное владение языком. В таком случае, по мнению Пиотровского, полагаться на Google-переводчик и прочие технологии опасно, поскольку востоковед владеет тонкостями языка, которые недоступны машине. Это довольно редкая специализация, требующая обширных знаний и многочасовой работы. Пиотровский не стал скрывать, что на этом направлении существует большой отток студентов, которые не выдерживают нагрузки обучения, когда нужно погрузиться в чужую культуру, читать и знать огромное количество текстов.

Пиотровский уточнил, что практика студентов почти не изменилась со времён, когда он сам был студентом СПбГУ и проходил стажировку в Каирском университете. Сейчас необходимо перестроить систему обучения, уверен он. Обязательно нужно обучаться в странах, где говорят на изучаемом языке, чтобы погрузиться в культуру данной страны. Так, уже заключены договорённости с Университетом Султана Кабуса в Омане о стажировке группы студентов.

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Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"