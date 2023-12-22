Глава Петербургского отделения РАН высказался о юбилее СПбГУ

Руководитель отметил, что Академия наук сыграла огромную роль в становлении Российского государства, в развитии науки, особенно в периоды, когда необходимо было защищать Родину.

В четверг, 8 февраля, в нашей стороне отметили День Российской науки: также исполняется ровно 300 лет с момента учреждения Академии наук и СПбГУ. Глава Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, Андрей Рудской, дал комментарий "Петербургскому дневнику" по этому поводу.

Руководитель отметил, что Академия наук сыграла огромную роль в становлении Российского государства, в развитии науки, особенно в периоды, когда необходимо было защищать Родину – начиная от идеологии и психологии до создания передовой военной техники и инженерных сооружений, а также электрофизических воздействий на объекты.

Рудской напомнил, что недавно город отмечал важную памятную дату – 80-летие полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Неоспоримо важный вклад учёных Академии наук трудно не заметить. Тогда петербургские ученые открыли новые горизонты в биологии и химии, разработали технологию переработки олифы в масла и другие съедобные продукты. Биологи усердно работали над переработкой хвои для борьбы с цингой, угрожавшей блокадному городу. Учёные также сыграли большую роль в организации Дороги жизни через Ладожское озеро.

В этот день я хочу особенно поздравить петербуржцев с дорогим подарком от президента и правительства. 17 мая 2023 года было принято постановление кабинета министров о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук. Это историческое событие – впервые в истории новой России у нас в Петербурге есть общий дом, который объединит всю научную и академическую общественность. Благодаря междисциплинарному и межотраслевому подходу мы сможем формировать команды для развития нашего города.

В этот день я хотел бы отдельно поздравить петербуржцев с великолепным подарком, который нам преподнесли президент и правительство. 17 мая 2023 года вышло постановление Кабинета министров о создании Санкт-Петербургского отделения Российской Академии наук. Это поистине историческое событие, впервые в истории новой России у нас в Петербурге теперь есть общий дом, который объединит всю научную и академическую общественность. Это позволит, используя междисциплинарный и межотраслевой подход, сформировать комплексные команды, нацеленные на развитие нашего города. Андрей Рудской, глава Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук

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Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"