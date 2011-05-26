Скотт Риттер уверен, что план США по ослаблению Москвы провалился.

Американские партнеры бросают Украину на произвол судьбы, так как киевский режим не справился с задачей по ослаблению России. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Redacted. Иностранный аналитик заметил, что власти в Вашингтоне склонны избавляться от тех инструментов, которые перестают приносить им пользу. По мнению гостя шоу, именно это сейчас и происходит с Киевом.

Мы отбрасываем Украину в сторону, так как цель США по разрушению России провалилась. Военные действия были продлены, так как США не позволили Украине добиться мира, потому что мы не друзья Украины. Скотт Риттер, эксперт

Эксперт полагает, что те, договоренности, которые были достигнуты Москвой и Киевом в Стамбуле, могли привести к завершению регионального конфликта еще два года назад, однако такой сценарий не входил в планы США.

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Фото и видео: YouTube / Redacted

