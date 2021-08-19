Скотт Риттер оценил будущее главы Украины.

Коллективный Запад затеял кампанию по дискредитации лидера киевского режима Владимира Зеленского с целью избавиться от украинского политика. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для шоу журналиста Джеффа Нормана в его программе Ask the Inspector.

От Зеленского избавятся. Я думаю, это начало публичной дискредитации Зеленского, чтобы он не смог оставаться у власти. Скотт Риттер, эксперт

В качестве аргумента аналитик привел тот факт, что именно сейчас западные СМИ заговорили о причастности руководителя киевского режима к подрыву российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря. По его словам, международные союзники Украины хотят заменить Владимира Зеленского на такого человека, который будет лучше исполнять их волю и служить национальным интересам Запада.

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Фото и видео: X / Скотт Риттер