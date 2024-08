Скотт Риттер рассказали о том, как Пентагон лишится оборонной системы в случае прямого конфликта с Москвой.

Западные космические спутники перестанут функционировать в том случае, если страны-члены Североатлантического военного альянса начнут войну с Москвой. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Through the eyes of. Иностранный аналитик добавил, что международные союзники вместе с Вашингтоном значительно зависят от собственных многочисленных космических аппаратов.Ликвидация этих аппаратов приведет к тому, что оборонная система НАТО просто прекратит работать в привычном для военнослужащих режиме, в котором Пентагон подготавливает свои силы.

Если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены. <…> Это наша ахиллесова пята, и Россия знает об этом. Скотт Риттер, эксперт

Фото и видео: YouTube / Through the eyes of