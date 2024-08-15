Скотт Риттер рассказал о реакции Запада на вылазку ВСУ в Курскую область.

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области лишь ухудшила военное и международное положение киевского режима при президенте Владимире Зеленском. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong. Иностранный эксперт указал на то, что после начала наступления ВСУ в приграничных районах с Россией представители коллективного Запада стали более открыто говорить о коррупции внутри Украины, а также низком уровне доверия местного населения к власти в Киеве.

Это все новое западное вооружение, оно все взлетает на воздух под Курском вместо того, чтобы стабилизировать фронт в Донбассе. <...> Я думаю, что это ускорило поражение украинской армии. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер полагает, что мир начинает слышать на Западе предметные разговоры о том, что время Владимира Зеленского вышло.

Экс-разведчик США заявил, что НАТО вторглась в Россию.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong