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Экс-разведчик США заявил, что НАТО вторглась в Россию

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Скотт Риттер объяснил, какую угрозу несет в себе вылазка ВСУ в российский регион.

В связи с нападением Вооруженных сил Украины на Курскую область эксперт указал на то, что страны-члены НАТО вторглись на территорию России. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.

Что произошло в Курске? НАТО вторглась в Россию. НАТО вторглась в Россию... Россия не вторгалась на Украину - Россия ответила на военные преступления, совершенные после госпереворота в 2014 году.

Скотт Риттер, эксперт

По мнению аналитика шоу, коллективный Запад руками украинцев в настоящее время сражается против Москвы, а противник России выполняет волю зарубежных хозяев.

В США поздравили НАТО с неожиданным "достижением" на Украине.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong

Теги: курская область, нато, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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