Скотт Риттер указал на необдуманное решение коллективного Запада по украинскому кризису.

Североатлантический военный альянс, осуществляя совместно с Вооруженными силами вторжение в Курскую область, не подумал о жесткой ответной реакции со стороны российского руководства. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works.

Поздравляю НАТО, вы идиоты. Вы вторглись в Россию и не думали, что за это придется заплатить. Все кончено. Украина мертва — это единственный исход теперь. Вопрос в том, хочет ли Запад умереть вместе с ней. Скотт Риттер, эксперт

Эксперт добавил, что украинская операция вызовет жесткую ответную реакцию со стороны Москвы. Гость шоу не исключил того, что в результате этих действий падет режим президента Владимира Зеленского, а Украина столкнется с угрозой для таких городов как Львов и Киев.

"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works