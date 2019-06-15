Скотт Риттер оценили последствия для ВСУ из-за вылазки в российское приграничье.

Армии киевского режима придется покинуть территорию Курской области из-за провала украинской военной операции. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист заметил, что страна лишилась всех ресурсов на поле боя в их попытке совершить прорыв вглубь российского региона. В результате ВС РФ сейчас сжигают натовскую технику в больших количествах.

Я думаю, что следующим, что ожидает Украину, будет большое массовое отступление из Курской области. Они находятся в очень сложной ситуации. Скотт Риттер, эксперт

Напомним, что утром шестого августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района, расположенного в приграничной зоне. Как докладывал президенту Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, военнослужащие Рлссии остановили продвижение противника. Эксперт подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.

"Русские в ярости": Украину предупредили о наказании за бои на границе.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works