  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:32
130
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Русские в ярости": Украину предупредили о наказании за бои на границе

0 0

Скотт Риттер прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область.

Киевский режим будет наказан за военную провокацию на российской приграничной территории. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.  Иностранный специалист заметил, что решение ВСУ станет роковым для будущего  страны. Эксперт призвал командование прислушаться к российского президента Владимира Путина о том, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора совершает удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Это не закончится зачисткой Курской области. Украина будет наказана. Это означает, что они потеряют Сумскую область — регион, откуда они вошли. Они лишатся Харькова, Днепропетровска, Николаева, они потеряют Одессу.

Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер заметил, что сейчас из-за вылазки ВСУ в Курскую область русские находятся в ярости. Это говорит о том, что региональный конфликт завершится на условиях Москвы.

"Это не украинцы". В США сделали заявление о ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judging Freedom

Теги: всу, курская область, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии