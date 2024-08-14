Скотт Риттер прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область.

Киевский режим будет наказан за военную провокацию на российской приграничной территории. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист заметил, что решение ВСУ станет роковым для будущего страны. Эксперт призвал командование прислушаться к российского президента Владимира Путина о том, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора совершает удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Это не закончится зачисткой Курской области. Украина будет наказана. Это означает, что они потеряют Сумскую область — регион, откуда они вошли. Они лишатся Харькова, Днепропетровска, Николаева, они потеряют Одессу. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер заметил, что сейчас из-за вылазки ВСУ в Курскую область русские находятся в ярости. Это говорит о том, что региональный конфликт завершится на условиях Москвы.

"Это не украинцы". В США сделали заявление о ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judging Freedom