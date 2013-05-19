Скотт Риттер рассказал о наличии западных наемников у ВСУ.

Украинские войска по больше части состоят из иностранных наемников из Польши, Франции и США. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Аналитик добавил, что в рядах армии киевского режима также присутствуют французские военнослужащие. речь идет о подразделении примерно с роту. Они сражаются под флагом Украины как единое целое.

Они внедрили в украинские силы координаторов, называйте их наемниками или военными под видом гражданских, неважно, они не украинцы, и многие боевые силы — это буквально польские войска, которые были переименованы в украинские. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works