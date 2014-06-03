Скотт Риттер прокомментировал отправку для ВСУ самолетов F-16.

Истребители F-16 американского производства, поставленные армии киевского режима международными союзниками, не изменят положение Вооруженных сил Украины на поле боя. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Gegenpol.

Если украинцам удастся успешно доставить эти F-16 на Украину, Россия уничтожит авиабазы, а если Украина попробует использовать эти истребители против российских сил, то их собьют. Скотт Риттер, эксперт

Иностранный специалист полагает, что присутствие на фронте западных боевых самолетов — не более чем показательное представление. Ранее авторы издания The Economist уведомили читателей о том, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые стране обещали поставить власти из Вашингтона. Эксперт отметил, что эта задача выполнена спустя год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.

Риттер заявил, что ФБР следило за ним в течение нескольких лет.

Фото и видео: YouTube / Gegenpol