Иностранец раскрыл подробности своего допроса.

Скотт Риттер сообщил, что агенты американского Федерального бюро расследований следили за его деятельностью в течение нескольких лет. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

Они признались, что следили за мной годами. Мне нечего скрывать. Но они [ФБР] обеспокоены. Это свелось к их обеспокоенности моими отношениями с российским правительством, и что каким-то образом я принимаю указания от российского правительства Скотт Риттер, эксперт

"Невозможно остановить". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom