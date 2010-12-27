Международный банк Санкт-Петербург признан банкротом

Во вторник, 24 сентября, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом АО "Международный банк Санкт-Петербург". Об этом пишет "Фонтанка".
Иск о несостоятельности банка Центробанк подавал еще в ноябре 2018 года, когда заметил признаки вывода активов. За это время процесс прошел несколько стадий. В настоящий момент суд рассматривает еще несколько ходатайств, одно из которых оспаривает начисление топ-менеджменту банка около 83 млн рублей перед банкротством организации.
Решение Арбитражного суда еще не вступило в законную силу. Руководство Международного банка Санкт-Петербург намерено обжаловать постановление о банкротстве.
Ранее мы писали, что президента банка "Прайм Финанс" Табунова обвинили в хищении 267 млн рублей.
Фото: pixabay.com
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