Международный банк Санкт-Петербург признан банкротом

Такое решение вынес Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 24 сентября.

Во вторник, 24 сентября, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом АО "Международный банк Санкт-Петербург". Об этом пишет "Фонтанка".

Иск о несостоятельности банка Центробанк подавал еще в ноябре 2018 года, когда заметил признаки вывода активов. За это время процесс прошел несколько стадий. В настоящий момент суд рассматривает еще несколько ходатайств, одно из которых оспаривает начисление топ-менеджменту банка около 83 млн рублей перед банкротством организации.

Решение Арбитражного суда еще не вступило в законную силу. Руководство Международного банка Санкт-Петербург намерено обжаловать постановление о банкротстве.

Ранее мы писали, что президента банка "Прайм Финанс" Табунова обвинили в хищении 267 млн рублей.

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