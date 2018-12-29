"Метрострой" за сутки получил шесть исков на 20 млн рублей

Частные фирмы и "Водоканал" хотят отсудить у "Метростроя" долги.

"Метрострой" за сутки получил шесть судебных исков, два из которых направлены "Водоканалом", а также еще четыре подано представителями частных компаний. Данные материалы появились на официальном сайте арбитражного суда Санкт-Петербурга.

Отметим, что общая сумма материальных претензий к ответчику составляет более 20 миллионов рублей. Из них 13 миллионов запрашивают коммерческие предприятия. Известно, что истцы занимаются организацией поставки спецоборудования для строительства тоннелей, машин и запчастей для них. ГУП "Водоканал" запросил взыскать с ответчика более 480 тысяч рублей.

На данный момент сведений о времени и сроках рассмотрения исков нет. Известно, что иски зарегистрированы судом.

Напомним, что на "Площади Восстания" снегоуборочный самосвал перегородил движение троллейбусам.

Фото: Piter.tv