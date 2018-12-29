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На "Площади Восстания" снегоуборочный самосвал перегородил движение троллейбусам

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Уборка трассы заставила общественный транспорт встать в пробку.

Днем 28 января снегоуборочная техника остановила движение общественного транспорта в центре города. По данным нашего мобильного корреспондента, около станции "Площадь Восстания"  в пробке застряло около 15 троллейбусов.

Piter.tv публикует видео с автомобильного затора на проезжей части. Очевидцы предположили, что троллейбусам не давали проехать по невском упроспекту из-за работ по очистке дороги. На кадрах видно, что самосвал со снегом перегородил трассу.

Напомним, что поезд из Санкт-Петербурга экстренно остановили в Челябинске из-за нарушителя.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: площадь восстания, пробка, снегоуборочная техника, троллейбусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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