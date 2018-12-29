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Поезд из Санкт-Петербурга экстренно остановили в Челябинске из-за нарушителя
Сегодня, 12:02
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lesjasap

Поезд из Санкт-Петербурга экстренно остановили в Челябинске из-за нарушителя

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Виной задержки состава стало любопытство хулигана.

Под Челябинском проводники поезда, следовавшего из Петербурга, экстренно остановили состав. Причиной торможения стал 24-летний пассажир-нарушитель. Мужчина решил развлечься и нажать на стоп-кран. Сам злоумышленник отметил, что хотел понять, как именно работает тормозная система электропоезда.

Инцидент произошел около станции Чурилово, когда состав уже практически добрался до пункта назначения. Известно, что стоп-кран опустили в 11 вагоне. Полиция установила личность преступника. К счастью, из-за необдуманного поступка гражданина, никто не пострадал. В отношении пассажира возбуждено административное дело.

Напомним, что петербуржец создал на улице Марата из подвала гостиницу.

Фото: Piter.tv

Теги: поезд, стоп-кран, челябинск, экстренная остановка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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