Поезд из Санкт-Петербурга экстренно остановили в Челябинске из-за нарушителя

Виной задержки состава стало любопытство хулигана.

Под Челябинском проводники поезда, следовавшего из Петербурга, экстренно остановили состав. Причиной торможения стал 24-летний пассажир-нарушитель. Мужчина решил развлечься и нажать на стоп-кран. Сам злоумышленник отметил, что хотел понять, как именно работает тормозная система электропоезда.

Инцидент произошел около станции Чурилово, когда состав уже практически добрался до пункта назначения. Известно, что стоп-кран опустили в 11 вагоне. Полиция установила личность преступника. К счастью, из-за необдуманного поступка гражданина, никто не пострадал. В отношении пассажира возбуждено административное дело.

Напомним, что петербуржец создал на улице Марата из подвала гостиницу.

Фото: Piter.tv