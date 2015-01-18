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Транспортная полиция Алтая возбудила уголовные дела о дебоше в электричке со срывом стоп-кранов

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Нетрезвый пассажир оскорблял людей и пытался открыть дверь вагона.

Российские правоохранительные органы по Алтаю возбудили уголовные дела о дебоше в электричке со срывом стоп-кранов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД через социальные сети. Известно, что к прибывающему пассажирскому составу с сообщением "Черепаново – Барнаул" потребовался наряд оперативников из-за неадекватного поведения одного человека. На месте инцидента полиция установила, что 24-летний житель города Барнаула после употребления спиртных напитков начал мешать другим гражданам. Также он выражался в грубой нецензурной  форме.  Во время движения электрички злоумышленник пытался открыть дверь в вагон и неоднократно срывал стоп-краны.

Для пресечения агрессивных действий сотрудники транспортной безопасности и пассажиры связали дебошира.

пресс-служба МВД РФ по региону

Во время задержания нетрезвый пассажир сопротивлялся. А результате он нанёс одному из мужчин удар головой в лицо. Сейчас в отношении подозреваемого ведется расследования по части 2 статьи 213 и части 1 статьи 112 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: алтай, железная дорога, мвд, нетрезвый пассажир, стоп-кран, электричка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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