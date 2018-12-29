Петербуржец создал на улице Марата из подвала гостиницу

Нелегальный хостел в Центральном районе Петербурга ликвидирован.

Петербуржец решил незаконно организовать перепланировку собственности, чтобы подселить к себе гостей за деньги. По информации от УФССП по региону, мужчина создал в подвале дома по улице Марата гостиницу. Сотрудники ведомства выяснили, что злоумышленник самовольно установил внутренние перегородки и санитарно-техническое оборудование, а также изменил расположение дверных и оконных проемов.

Теперь местный предприниматель стал фигурантом административного расследования. Представители закона обязали гражданина вернуть помещение в прежнее состояние. Предписание было выполнено, но позже установленного законом времени. В связи с этим мужчина доплатил штраф в размере пяти тысяч рублей.

Напомним, что фиктивный брак петербурженки и мигранта расторгли через суд.

Фото: Piter.tv