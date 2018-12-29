Фиктивный брак петербурженки и мигранта расторгли через суд

Брак россиянки и приезжего из Центральной Азии признан незаконный в судебном порядке.

Прокуратура Петербурга добилась расторжения незаконного брака между местной жительницей и мигрантом из Азии. По информации от специалистов надзорного ведомства, молодые люди поженились из-за облегчения получения российского гражданства для приезжего. Однако, совместно злоумышленники не проживали и детей они заводить не планировали.

В результате в Петродворцовом районном суде обвинению удалось признать брак фиктивным. В ближайшее время петербурженка больше не будет являться супругой гражданина Таджикистана.

Напомним, что Владимир Путин пообщался с петербуржцами на Пискаревском кладбище.

Фото: Piter.tv