Видео: Путин пообщался с петербуржцами на Пискаревском кладбище

Жители города на Неве выстроились на кладбище, чтобы осмотреть на президента.

Днем 27 января Владимир Путин почтил память павших солдат и блокадников на Пискаревском кладбище. Лидер государства принес цветы к монументу "Мать-Родина". По дороге к Вечному огню глава страны также остановился у могилы брата, которому не удалось выжить во времена блокады.

Отметим, что Владимир Путин смог уделить некоторое время и общению с пришедшими петербуржцами. Некоторых он обнял или пожал руку. Видеоролик с данным событием размещен в социальной сети Twitter. По данным журналистов, президенту пришлось остановить сотрудников охраны, чтобы те пропустили к нему народ.

Фото и видео: Twitter/Kremlinpool_RIA