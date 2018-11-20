"Метрострой" вернул сотрудникам задолженности по зарплате

Как уверили в самой компании, денежные средства будут на счету сотрудников в ближайшие пять дней.

Компания "Метрострой" наконец-то вернула сотрудникам долги по заработной плате за декабрь 2018 года. Об этом сообщают в сетевом издании "Neva.Today".

В организации поделились информацией о том, что деньги оказались на счету компании сегодня, 31 января, и сразу же были перечислены на банковские карты сотрудников.

К сожалению, как быстро они дойдут до карточек работников, мы не скажем, потому что это зависит от работы банков и судебных приставов. По нашей информации, они уже обрабатывают заявки и готовят соответствующие постановления. отметили в "Метрострое"

Также в Метрострое подчеркнули, что в основном срок получения отправленных денежных средств происходит от 2 до 5 дней.

Напомним, что подрядчик в "Метрострое" начал сокращение штата сотрудников в "СМУ-11". Часть сотрудников перейдут в строительную компанию "БСК". Ранее сообщалось, что Смольный по решению Арбитражного суда не будет разрывать контракт с "Метростроем" на строительство Лахтинско-Правобережной линии метро. Также заказчик решил не расторгать контракт на строительство продолжения Красносельско-Калининской линии.

Источник: сетевое издание "Neva.Today"