Смольный позволит Метрострою закончить строительство Красносельско-Калининской линии

Однако если компания будет опять отставать от сроков, с ней расторгнут и этот контракт.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга позволит компании ОАО "Метрострой" закончить строительство Красносельско-Калининской линии метро. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Компании дали еще один шанс. Однако если сроки сдачи объектов опять затянуться, как это уже случалось с Фрунзенским радиусом и Лахтинско-Правобережной линией, то с "Метростроем" расторгнут и этот контракт.

Отметим, что Красносельско-Калининская линия позволит протянуть метро на юго-запад города. На этой ветке должны появиться станции "Юго-Западная" и "Путиловская" (с 2020 до 2022 гг.), "Боровая", "Броневая", "Обводный канал-2" и "Заставская" (с 2026 по 2027 гг.). Станции "ТЧ "Красносельское", "Ручьи", "Пискарёвка", "Бестужевская" "Полюстровский проспект", "Смольный!, "Суворовская", "Знаменская" и "Лиговский проспект-2" появятся позже. В настоящий момент строительство линии отстает от графика на год.

Ранее мы писали, что Смольный намерен законсервировать строящиеся станции петербургского метро.

Фото: Piter.TV