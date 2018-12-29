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Смольный намерен законсервировать строящиеся станции петербургского метро
Сегодня, 21:34
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IRINA_CHALKINA

Смольный намерен законсервировать строящиеся станции петербургского метро

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Работы продолжатся после того, как власти города найдут хорошего подрядчика.

Смольный намерен законсервировать строящиеся станции петербургского метро . Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы продолжатся после того, как власти города найдут хорошего подрядчика.

Так, в ближайшее время правительство Северной столицы заключит контракт не только на консервирование, но и на поддержание горных выработок. Стоит отметить, что объектам также потребуется охрана.

Напомним, что компания ОАО "Метрострой" больше не будет заниматься строительством петербургского метро. Смольный расторгает контракты с организацией.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный расторгает контракт с "Метростроем"

Фото:pixabay

Теги: метро спб, метрострой, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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