Работы продолжатся после того, как власти города найдут хорошего подрядчика.

Смольный намерен законсервировать строящиеся станции петербургского метро . Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы продолжатся после того, как власти города найдут хорошего подрядчика.

Так, в ближайшее время правительство Северной столицы заключит контракт не только на консервирование, но и на поддержание горных выработок. Стоит отметить, что объектам также потребуется охрана.

Напомним, что компания ОАО "Метрострой" больше не будет заниматься строительством петербургского метро. Смольный расторгает контракты с организацией.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный расторгает контракт с "Метростроем"

Фото:pixabay