Смольный намерен законсервировать строящиеся станции петербургского метро . Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Работы продолжатся после того, как власти города найдут хорошего подрядчика.
Так, в ближайшее время правительство Северной столицы заключит контракт не только на консервирование, но и на поддержание горных выработок. Стоит отметить, что объектам также потребуется охрана.
Напомним, что компания ОАО "Метрострой" больше не будет заниматься строительством петербургского метро. Смольный расторгает контракты с организацией.
Ранее мы сообщали о том, что Смольный расторгает контракт с "Метростроем"
Фото:pixabay
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