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Арбитражный суд Петербурга рассмотрит иск "Метростроя" к Смольному в марте
Сегодня, 11:12
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Alena_Zinovieva

Арбитражный суд Петербурга рассмотрит иск "Метростроя" к Смольному в марте

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Компания хочет взыскать с Комитета по строительству 1,1 млрд рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил дату рассмотрения иска ОАО "Метрострой" к Комитету по строительству. Рассмотрение дела состоится 14 марта. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Компания "Метрострой" требует от Комитета по строительству 1,1 млрд рублей. В свою очередь комитет должен до 28 февраля представить в суд и лицам, участвующим в деле, письменный ответ с обоснованием и всеми доказательствами, которые подтверждают возражения.

Дата рассмотрения другого иска "Метростроя" о взыскании с Дирекции транспортного строительства 849 млн рублей пока не назначена.

Напомним, 21 января, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурге заявил о расторжении контрактов с "Метростроем".  Компания больше не будет заниматься строительством метро в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: арбитражный суд петербурга, иск метростроя к смольному, метрострой и смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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