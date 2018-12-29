Арбитражный суд Петербурга рассмотрит иск "Метростроя" к Смольному в марте

Компания хочет взыскать с Комитета по строительству 1,1 млрд рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил дату рассмотрения иска ОАО "Метрострой" к Комитету по строительству. Рассмотрение дела состоится 14 марта. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Компания "Метрострой" требует от Комитета по строительству 1,1 млрд рублей. В свою очередь комитет должен до 28 февраля представить в суд и лицам, участвующим в деле, письменный ответ с обоснованием и всеми доказательствами, которые подтверждают возражения.

Дата рассмотрения другого иска "Метростроя" о взыскании с Дирекции транспортного строительства 849 млн рублей пока не назначена.

Напомним, 21 января, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурге заявил о расторжении контрактов с "Метростроем". Компания больше не будет заниматься строительством метро в Петербурге.

Фото: pixabay.com