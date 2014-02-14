"Метрострой" показал ход строительства новых станций на юго-западе Петербурга

Работа кипит на будущих станциях "Юго-Западная" и "Горный институт".

"Метрострой" показал процесс строительства новый станций метро на юго-западе Петербурга. На данный момент специалисты монтируют проходческий щит, который вскоре начнет проходку оставшегося участка правого перегонного тоннеля на Красносельско-Калининской линии, а также средний станционный тоннель будущей станции "Юго-Западной" или "Казаковской". Об этом рассказали в официальной группе компании "ВКонтакте".

Проходка перегонных тоннелей, по словам руководства "Метростроя", уже вышла на финальный этап: на Красносельско-Калининской достраивают участок тоннеля между "Юго-Западной" и "Путиловской", а на Лахтинско-Правобережной линии – между "Театральной" и "Спасской". Вместе с этим на обеих линиях сооружают станционные комплексы, конструкции "Горного института" практически готовы, а на "Путиловской" и "Юго-Западной" такие работы только начались.

Сейчас основной фронт работ за проходческими щитами и проходчиками. В перспективе ближайшего года-двух - подключение монтажников, путейцев, которые будут обустраивать объекты внутренними конструкциями, укладывать пути и монтировать оборудование. "Метрострой"

На "Садовой" и "Петроградской" отремонтируют эскалаторы.

Фото: ВКонтакте / Метрострой. История петербургского метро