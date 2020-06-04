В "Метрострое" показали ход работ в шахте на строящемся участке Красносельско-Калининской линии

Рабочие спускаются на глубину 68 метров.

Петербургский "Метрострой" показал, как идут работы в шахте №843 на участке Красносельско-Калининской линии метро. Небольшой репортаж появился в официальной группе предприятия "ВКонтакте".

Спустившиеся на глубину 68 метров операторы показали, как идет обслуживание щитовой проходки левого перегонного тоннеля. В вентиляционном ходе, тем временем, выставляют опалубку и делают замеры, а в демонтажной камере готовятся монтировать щит для проходки правого перегонного тоннеля. Эта конструкция вскоре начнет проходку участка ППТ в сторону станции "Путиловская".

"Метрострой" показал также интересные кадры того, как по проложенным в шахте рельсам едет не пассажирский поезд, а состав с вагонетками, перевозящий породу.

Также в "Метрострое" рассказали о сроках окончания строительства новых станций.

Видео: Метройстрой СПб / YouTube