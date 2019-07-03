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"Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары" введут в работу к 1 сентября

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Об этом заявили в "Метрострое".

"Метрострой" подтвердил готовность ввести станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" к 1 сентября. Об этом рассказал гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров.

Ранее компании продлили контракт на строительство до 25 декабря 2019 года. Однако, все работы нужно выполнить до 31 августа текущего года.

Весной в Смольном заявили, что строительство новых станций метро в Санкт-Петербурге сильно отстает от утвержденного графика.

В мае метростроевцам перечислили более 81 миллиона рублей долгов по зарплате.

Видео:  YouTube / Provodnik official

Теги: дунайская, метрострой, проспект славы, фрунзенский радиус, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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