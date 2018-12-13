  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Метростроевцам перечислили более 81 миллиона рублей долгов по зарплате
Вчера, 12:01
623
arteliseev

Метростроевцам перечислили более 81 миллиона рублей долгов по зарплате

0 0

В мае 2019-го года деньги перевели в пользу рабочих из шести строительных организаций.

Как сообщили Piter.TV в УФССП по Петербургу, деньги для строителей списали со счетов подрядчиков "Метростроя", выплачивающих долги по зарплате работникам согласно решению комиссий по трудовым спорам.

Приводится более детальная информация. В Красногвардейском районе приставы закончили производства по взысканию задолженности за март 2019г. с компании "Тоннельный отряд-3" на сумму более 11 млн руб. Деньги распределили между 391 взыскателем. Более 6 млн рублей получили более сотни сотрудников ООО "Метроподземстрой". С ЗАО "СМУ-9 Метрострой" взыскано более 12 млн руб в пользу строителей, более 10 миллионов – с ЗАО "СМУ-11 Метрострой"

Порядка 19 млн руб поступили на счета рабочих после разбирательств с ЗАО "Управление №10 Метрострой", а также около 22 млн руб было взыскано в пользу работников ЗАО "Управление -15 Метрострой". 

Фото: Piter.TV

Теги: зарплата, метрострой, приставы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии