Метростроевцам перечислили более 81 миллиона рублей долгов по зарплате

В мае 2019-го года деньги перевели в пользу рабочих из шести строительных организаций.

Как сообщили Piter.TV в УФССП по Петербургу, деньги для строителей списали со счетов подрядчиков "Метростроя", выплачивающих долги по зарплате работникам согласно решению комиссий по трудовым спорам.

Приводится более детальная информация. В Красногвардейском районе приставы закончили производства по взысканию задолженности за март 2019г. с компании "Тоннельный отряд-3" на сумму более 11 млн руб. Деньги распределили между 391 взыскателем. Более 6 млн рублей получили более сотни сотрудников ООО "Метроподземстрой". С ЗАО "СМУ-9 Метрострой" взыскано более 12 млн руб в пользу строителей, более 10 миллионов – с ЗАО "СМУ-11 Метрострой"

Порядка 19 млн руб поступили на счета рабочих после разбирательств с ЗАО "Управление №10 Метрострой", а также около 22 млн руб было взыскано в пользу работников ЗАО "Управление -15 Метрострой".

Фото: Piter.TV