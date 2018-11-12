"Метрострой" пытается выиграть конкурс на реконструкцию электродепо "Дачное"

Конкурентом компании является только одна фирма.

"Метрострой" участвует в правительственном конкурсе, организованном ГУП "Петербургский метрополитен". Он касается реконструкции электродепо "Дачное". Известно, что есть два претендента на тендер. Одним из них является сам "Метрострой", а вторым - компания "Фортесс". Последняя по большей части ранее занималась строительством жилых домов.

Общая сумма контракта на реконструкцию "Дачного" составляет 4,4 миллиарда рублей. Участники конкурса могут снизить первоначальную стоимость до 25 процентов. Для "Метростроя" проект важен, так как может стать крупнейшим за период с 2016 года, заказчиком которого выступает Смольный.

Отметим, что ориентировочные сроки восстановления объекта по проспекту Стачек запланированы на 2022 год. Начнутся мероприятия уже в августе этого года. После реконструкции в депо будут заниматься ремонтом новых вагонов метрополитена.

Напомним, что на данный момент в Петербурге работает шесть электродепо. Все строил "Метрострой". Исключение - "Южное", которое откроется только в сентябре. Однако, только в "Дачном" есть возможность ремонтировать вагоны конвейерным способом. Реконструкция позволит расширить площадку на 15 процентов, чтобы иметь возможность ремонтировать подвижные составы с асинхронными двигателями. Это позволит увеличить скорость и объемы работы. Подрядчик должен будет обновить два цеха: электромашинный и производственный. Работа пройдет в три этапа. На завершающем будут оборудованы административные помещения.

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Фото: Piter.tv