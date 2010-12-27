"Метрострой" объяснил выход рабочих к Смольному

Пикетчиков волнует, когда им выплатят зарплату.

Специалисты "Метростроя" объяснили выход рабочих на пикет к Смольному. Петербургские строители требуют отдать им заработную плату, которую и задерживают с декабря прошлого года. Также митингующих интересуют вопросы, связанные с их будущим и организацией процесса трудоустройства.

Это инициатива рабочих. Их выход к Смольному я не могу прокомментировать. Всех метростроителей волнует зарплата и стабильное будущее отметили в пресс-службе компании "Метрострой"

Также сотрудники организации добавили, что постепенные выплаты производятся. Накануне переведены средства в "Управление-10". На банковские карты рабочие должны их получить во вторник 12 февраля.

Напомним, что КСП проверит Михайловский театр.

Фото: Piter.tv