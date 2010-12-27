КСП проверит Михайловский театр

С 12 февраля по 12 апреля хозяйственная деятельность театра окажется под пристальным вниманием.

С 12 февраля петербургская контрольно-счетная палата начала аудит в Михайловском театре. Руководство проверкой принял на себя специалист Юрий Шутов. Эксперты изучат статьи расходов по средствам, выделенных в качестве субсидий из бюджета города. Аудиторов интересует документация за 2017 и 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Кроме материальной составляющей, КСП проверит порядок распоряжения и управления имуществом театра. Мероприятия проводятся совместно с Прокуратурой города, а также ГУВД по региону. Аудит завершат к 12 апреля.

Отметим, что за проверяемый период расход театра составил 6,3 миллиарда рублей. Из них 3,3 миллиарда - субсидии.

Напомним, что в Петербурге фиктивный брак петербурженки и мигранта не пережил проверки прокуратуры.

Фото: Piter.tv