В Петербурге фиктивный брак петербурженки и мигранта не пережил проверки прокуратуры

Семейные узы признают недействительными.

В Красногвардейском районе Петербурга прокуратура раскрыла мошенническую схему между россиянкой и гражданином Таджикистана. Молодые люди пытались убедить представителей закона в том, что их брак не фиктивный, но правда всплыла наружу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В результате проверки, специалисты признали семейный союз недействительным. Ранее брак был заключен в Кировском ЗАГСе. Однако, после церемонии молодые люди не проживали вместе и не вели общее хозяйство. Эксперты отмечают, что иностранец нарушил требования миграционного законодательства: получил разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме, хотя отношения с женой не поддерживал.

Напомним, что петербуржца обвиняют в мошенничестве со страховкой.

Фото: Piter.tv