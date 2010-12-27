Петербуржца обвиняют в мошенничестве со страховкой

Угнанный автомобиль мужчина перепродал, а деньги по страховке так и не вернул.

Петербуржца обвиняют в мошенничестве по страховке. Сначала мужчина сообщил в правоохранительные органы об угоне автомобиля, а после самостоятельно нашел его, решив не уведомлять об этом страховую компанию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Местный житель приобрел иномарку "Лэнд Ровер" по кредиту в 2015 году. Владелец застраховал транспортное средство в банке по КАСКО. В январе 2016-го автомобиль исчез. Согласно заключенному договору, потерпевший получил возмещение в восемь миллионов рублей, а право собственности на машину отошло страховщикам.

Иномарку нашли в мае того же года. Однако, злоумышленник забыл сообщить об этом в страховую фирму и перепродал транспорт. Теперь следствие обвиняет мужчину в мошенничестве в особо крупном размере. Петербуржец вину не признает. В ближайшее время материалы дела будут рассмотрены в судебной инстанции.

Напомним, что собран оргкомитет международного математического конгресса, проводимого в Петербурге.

Фото: Piter.tv