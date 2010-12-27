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Собран оргкомитет международного математического конгресса, проводимого в Петербурге
Вчера, 11:10
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lesjasap

Собран оргкомитет международного математического конгресса, проводимого в Петербурге

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Глава правительства России одобрил ответственных лиц за проведение международного события.

Приказом премьер-министра России утвержден организационный комитет международного конгресса математиков, который Санкт-Петербург примет в 2022 году. Дмитрий Медведев утвердил список кандидатов. Официальный документ опубликован на сайте кабинета министров.

Сопредседателями мероприятия назначили вице-премьера Татьяну Голикову, а также главу фонда "Сколково" Аркадия Дворковича. Среди участников совета оп подготовке: президент РАН, руководство Смольного, министр науки и образования, гендиректор "Яндекса" и ректор СПбГУ.

Конгресс проводят раз в четыре года. В июле 2018 года город на неве выиграл право на организацию данного события.

Напомним, что полный цикл прелюдий Шостаковича прозвучит впервые в Петербурге.

Фото: Piter.tv

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Теги: дмитрий медведев, математический конгресс, премьер-министр, сколково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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